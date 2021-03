consejos para arrendatarios y arrendadores

Pero, ¿qué dice la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) sobre la presencia de mascotas en los pisos de alquiler? Por un lado, esta ley no prohíbe explícitamente la tenencia de mascotas en el hogar, deja libertad a los propietarios para decidir si las aceptan o no. Por lo tanto, si el propietario quiere tiene derecho a prohibir mascotas, siempre que figure en el contrato, mientras que el inquilino tiene derecho a tener animales en el piso, si no existe una cláusula específica que diga lo contrario . Sea como sea, las partes deberán pactar todos los detalles y reflejarlos en el contrato de arrendamiento.

You May Also Like