Consejos para acelerar la velocidad de tu internet en este regreso a clases

Los routers no son los dispositivos más fáciles de usar. No se debe esperar que entiendas la diferencia entre los estándares y frecuencias de wifi, pero solo los mejores routers te darán automáticamente las velocidades más rápidas posibles.

Ya comenzaron algunas clases, pasarás más tiempo conectado y vas a necesitar velocidad en tu internet que te permita optimizar el tiempo con tus exámenes y tareas. Tener el internet más rápido, potente y costoso del mercado no es garantía de ello. Muchas veces los routers son el principal componente que hace que no navegues de manera adecuada.

