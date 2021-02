consejos de una experta para afrontar las crisis de pareja y mantener viva la llama en la pandemia

Jiménez Losantos lo tiene claro. Existen alternativas para celebrar el amor: “Este año, reivindico San Valentín. Si no se puede salir, no importa: se puede encargar la cena en un buen restaurante, preparar sorpresas… Tenemos que demostrar que las cosas se pueden cuidar a pesar de todo lo que hemos pasado”.

Más allá del rechazo que pueda generar la celebración de San Valentín (fomento del consumismo, presión social por encontrar pareja, vinculación con el ideal romántico…), la psicóloga anima, más que nunca, a hacer planes este 14 de febrero. A las parejas les aconseja: “Si este es el momento de tener una ilusión, esta no la vamos a encontrar fuera de nosotros. No podemos irnos de viaje ni salir a cenar, pero lo que sí tenemos a mano es la persona a la que queremos”.

Por otro lado, la socióloga anima a crear espacios propios en el hogar para aquellas parejas que vivan bajo el mismo techo. “En la casa, hay que tener espacios propios. Por convivir en el mismo lugar no tienes por qué no disfrutar de un espacio de privacidad. Es decir, yo puedo estar jugando a un videojuego y la otra persona puede estar leyendo. Esto hay que respetarlo”.

Un año después de su llegada, la pandemia sigue obligándonos a adaptarnos a situaciones difíciles para las que no estábamos preparados, no solo a nivel individual, sino también en el ámbito de la pareja. Hay quienes han visto cómo su relación se ha desgastado, e, incluso, se ha roto. Otros, en cambio, han sabido mantener viva la ilusión. “Todo se ha acrecentado, para lo bueno y para lo malo”, nos explica Alicia López Losantos , psicóloga, socióloga y coach emocional.

You May Also Like