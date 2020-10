Consejos de la OMS para superar la “fatiga pandémica”

En base a los resultados de encuestas realizadas en los países de la Unión Europea, la OMS ha reconocido que la fatiga es uno de los efectos de la pandemia que más se está incrementando . Pero, ¿cómo se manifiesta? Principalmente, muchos ciudadanos están experimentando sensaciones de estrés, apatía y desmotivación , tal y como asegura la organización internacional en el documento Pandemic fatigue: Reinvigorating the public to prevent COVID-19.

