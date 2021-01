consejos de cara a Hacienda para cobrar los premios

2020 ha sido muy complicado tanto a nivel sanitario como a nivel social pero finalmente no ha acabado mal para los mercados. Los fondos de inversión españoles han terminado el año con rentabilidad positiva y con suscripciones de 500 millones. De cara a 2021, en Micappital, son partidarios de seguir con la misma estrategia. Un plan para cada uno con un enfoque global, pero no sólo diversificado a nivel geográfico sino también por tipo de activo. “Una vez que analizamos que parte del patrimonio, no voy a necesitar a corto plazo y conocemos nuestro perfil de riesgo ajustaríamos un plan a medida. En líneas generales en la parte con más renta variable de la cartera optamos por Estados Unidos, Europa y una parte cada vez más elevada en Asia, y siempre a largo plazo.”, descifra.

“Cada uno tiene una situación completamente distinta y lo mejor es analizarlo en detalle uno a uno. Dicho esto desde Micappital siempre somos partidarios de utilizarlo lo primero para tapar agujeros y tratar de solventar todas las deudas que podamos tener”, señala Borja Nieto, cofundador de la fintech. Por ejemplo si tenemos una hipoteca que se puede cancelar, no hay mejor momento. Eso sí, siempre se debe estudiar el tipo de interés porque si es muy bajo puede merecer más la pena buscar rentabilidad para esos ahorros, pero, tal y como señala Nieto, siempre y cuando no se necesite el dinero en el corto plazo. Si por el contrario, el tipo de interés del préstamo es alto este puede ser un excelente momento para renegociarlo con la entidad.

