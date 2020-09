Consejo de Boeing es demandado por accionistas

Según la demanda, los miembros del consejo de administración no tienen “ninguna excusa” para no haber asegurado la seguridad del aparato, especialmente luego de que fueran alertados, en varias ocasiones, de problemas en el diseño, la fabricación y comercialización de otras aeronaves de la empresa. Estas acusaciones han sido fuertemente refutadas por Boeing. Como era de esperar en una demanda como esta, la denuncia presenta una versión sesgada y engañosa de los hechos de las actividades de Boeing y su junta directiva, reaccionó el portavoz de la empresa.

You May Also Like