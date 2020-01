Consejeros presidenciales con intereses ocultos

DIáLOGO.

Hago un alto en la lucha para embadurnar un par de cuartillas con algunas reflexiones sobre el difícil momento que vive la nación.

Desde que se abrió la posibilidad de discutir los problemas de la Caja de Seguro Social he asistido a todo foro o reunión para escuchar los argumentos de todas las partes, he leído numerosos artículos, informes, estudios y propuestas de lo más variadas con el fin de informarme y aprender más acerca de los problemas que atañen a la seguridad social. También me he asesorado con profesionales comprometidos con los intereses genuinos de nuestro pueblo. Se que la quiebra financiera de la CSS sería catastrófica para el país y tratamos de evitar que esto ocurra, propugnamos por una mejora sustancial en la atención médica de los asegurados y sus dependientes, así como el fortalecimiento de un sistema de pensiones justo y solidario. ¿Cómo lograrlo?

Hay que partir de un análisis global e integral de la problemática de la seguridad social y vemos cómo los efectos de la política neoliberal generan más desempleo, inestabilidad laboral y peores salarios para los trabajadores, disminuyendo drásticamente los ingresos de la CSS; he señalado cómo los políticos y empresarios corruptos han abusado de la CSS: gobiernos que la han tomado de caja chica para cubrir sus déficit, la toma de la CSS como botín político por los partidos en el poder, los bajos intereses que el Banco Nacional ha venido pagando por los depósitos de la Caja, la venta dolosa de medicamentos, equipos y servicios de sectores privados que multiplican los costos de operación del Seguro, la evasión del pago de seguro de los trabajadores perjudicando a éstos y a la Caja o el robo de las cuotas descontadas a los mismos, el no cobro de cuotas a los que más ganan ni a sus gastos de representación, viáticos, bonificaciones y demás, los peculados y robos de altos funcionarios de la CSS, grandes desfalcos como el del programa de viviendas en tiempos de Saied, y muchos etc.; hemos sido críticos a las fallas administrativas, a la falta de autonomía real de la Caja de Seguro Social y al nombramiento por parte del Ejecutivo de una junta directiva politizada, ineficaz e inoperante.

Es a partir de estos y otros elementos que diversos sectores populares discutimos ampliamente y aprobamos la propuesta del movimiento popular hoy traicionada por la cúpula burocrática y oportunista de CONATO y FENASEP y que en esencia defiende la autonomía de la CSS, su carácter público y solidario y sugiere una serie de vías a través de las cuales pueden fortalecerse los fondos de pensiones de los asegurados, además de plantear que el Estado asuma su responsabilidad social, establecida en la Constitución, pagando parte del costo de la atención de los beneficiarios.

Por su parte el sector empresarial, ignorando las causas del deterioro de las finanzas de la CSS, mostrando una gran avaricia y carencia de sensibilidad social, plantea apropiarse de los fondos de pensiones de los asegurados mediante la creación del sistema de pilares.

El Gobierno rechazó el planteamiento hecho por los sectores sociales aglutinados en el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESSO) de someter su proyecto de ley y la propuesta del movimiento popular a un amplio debate en igualdad de condiciones para luego someterlos a la voluntad popular a través de un referéndum democrático y prefirió presentar su proyecto de ley a la Asamblea Nacional para aprobarlo rápidamente a tambor batiente en acostumbrados madrugonazos aprovechando la aplanadora dócil y venal que tiene en la Asamblea.

De frontera a frontera nuestro pueblo ha rechazado la Ley de la Muerte o Ley 17 porque esta niega en forma absoluta la autonomía de la CSS y da más poder y canonjías a un director que dependerá únicamente del Ejecutivo, porque esta ley no combate las causas (abusos y corrupción) que han generado la crisis de la CSS, porque pondrá en manos de la banca privada nacional y extranjera 25% de los fondos de pensión de los asegurados -cosa que complace a los empresarios, pero el pueblo recuerda los casos Banaico, Disa, Estrella Mar, porque esta ley pretende privatizar servicios por medio de la canalización o tercerización de los mismos a empresas y clínicas privadas, porque esta ley agudiza la situación de desempleo e inestabilidad laboral al autorizar el despido masivo de empleados administrativos y trabajadores de la salud en la CSS, porque esta ley quiere echar toda la carga sobre los trabajadores y las capaz medias favoreciendo a los altos funcionarios y ejecutivos, y porque las medidas paramétricas (aumento de edad, de cuotas y densidad de cuotas) harán imposible la jubilación de decenas de miles de cotizantes y de las generaciones futuras.

FRENADESSO ha resistido la guerra psicológica de bolas, diversionismo político, terror mediático y amenazas; ha resistido la guerra sucia de calumnias, infiltraciones y provocaciones en las marchas, ha resistido la represión en las calles con atropellados, baleados, perdigoneados, golpeados, gaseados con lacrimógenas incluyendo a terceros y más de mil 500 presos, y finalmente, ha resistido la tropa de choque “intelectual” del gobierno en las conversaciones en la Ciudad del Saber.

Visto los hechos señalados, creo que el señor Presidente está siendo mal aconsejado por tecnócratas, civiles y militares de la vieja patria Torrijos-norieguista, por miembros ambiciosos del “Team Martín”, democristianos rabiosos y empresarios interesados en el mega proyecto de ampliación del Canal. Lo otro sería pensar que el señor Presidente no cabe en su ego y que lo ahoga la soberbia. Nosotros sólo podemos señalar que aquellos que hablan de sediciosos, desestabilizadores y de “agendas ocultas”, llamándonos a observar lo que ocurre en Argentina, Ecuador o Bolivia, pueden ser los que tienen agendas inconfesables, pues en todos estos países son los vicepresidentes y los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia, quienes han reemplazado a los presidentes defenestrados. Esto me recuerda la anécdota del perro que quería la silla del amo.

Concluyo recordándole al señor Presidente que únicamente mediante un amplio y verdadero diálogo nacional con todas las partes involucradas, con la previa suspensión de la Ley de la Muerte mientras dure el diálogo, con facilitadores o mediadores aceptados por todas las partes y con el compromiso formal de aceptar cambios sustanciales a la ley tras una discusión técnica con todas las cartas sobre la mesa, puede conducir a que se puedan encontrar fórmulas aceptables a la solución de la problemática de la CSS para el bien de las presentes y futuras generaciones de asegurados y, así como para la Nación.