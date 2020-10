“Conseguiste mi corazón desde el primer día”

El pasado sábado la tragedia marcó al automovilismo español. La joven copiloto Laura Salvo, de 21 años, fallecía en un accidente mientras disputaba el Rally de Marinha Grande. Ahora, su piloto, Miquel Socias, le ha dedicado una emotiva carta de despedida en las redes sociales:

“Tú, tú me enseñaste cómo entrar en este mundo, haciéndome creer que era mucho mejor que los circuitos. Me lo creí. Todo este tiempo me has dejado disfrutar a tu lado, nunca lo olvidaré.

Te comenté un día que si no te llevaba a mi lado, me costaría mucho coger confianza con mis notas. Con un copiloto distinto nada sería lo mismo. Eres una persona increíble, alegre, trabajadora, muy profesional con tu trabajo, nunca pude quejarme de nada.

Tienes a toda la gente de tu entorno, de tu mundo, que estará día tras día recordándote, al igual que yo. Recuerdo aquellas palabras que me decías, que hacías para que creciera y me motivara antes de cada tramo; tu risa contagiosa después de cada especial, tus consejos, tus miradas.

Cuando terminábamos cada reconocimiento e íbamos al tramo de enlace me decías ‘dj ponme música’. Gracias por hacerme disfrutar tanto este tiempo. De verdad que conseguiste mi confianza y mi corazón desde el mismo día que nos conocimos.

Después de lo ocurrido, me va a costar seguir adelante sabiendo que no estarás físicamente a mi lado. Aunque estoy seguro que me darás esos consejos desde arriba si algún día sigo en esto. Te has quedado gran parte de mi corazón, siempre te llevaré conmigo. Gracias por ser como eres. NUNCA FUIMOS ÁNGELES. Te quiero”