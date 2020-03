conseguir la tortilla perfecta es posible…. si cuentas con el aliado perfecto

Como salta a simple vista, el truco de este gadget culinario para lograr tortillas de patatas perfectas es su morfología: está compuesto por dos sartenes de aluminio que se cierran durante el cocinado para poder darle la vuelta en el momento exacto… y sin desparramar todo el contenido. Perfecto para miedosos, este utensilio no requiere mucho aceite y asegura un resultado uniforme, dorado y, por supuesto, de vítores. ¿Lo mejor? Esta sartén es apta para el lavavajillas , así que, después de darse un buen atracón de tortilla, no hay que preocuparse de fregar. Así que, solo podemos deciros: ¡bon appétit (y guardadnos un cachito)!

Claro está que la teoría todos nos la sabemos , pero, cuando hay que poner en práctica las pautas que la voz de la experiencia nos haya dado (“mamá, papá, la tortilla, ¿cómo se hace en casa?”) la cosa suele complicarse. Freír las patatas, bien; batir los huevos, estupendo; mezclar ambos procesos y dejarlos reposar, conseguido; dejarla cuajar y darle la vuelta… Tranquilo, no eres el único al que le aterra tirarlo todo por encima del fuego por no haberla dejado coger consistencia o al que se le quema por pasarse de precavido.

