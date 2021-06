consecuencias en la menstruación y tratamiento

La adenomiosis también afecta a mujeres jóvenes, aunque es menos habitual . El dolor intenso en el abdomen acompañado de vómitos, estreñimiento y calificado por pacientes como “peores que un parto” son síntomas indiscutibles de que algo no va bien. Ante esto, no hay que esperar para acudir al médico porque la adenomiosis tiene tratamiento y mejora, indiscutiblemente, la calidad de vida.

Es muy importante que se hagan las pruebas oportunas al manifestar síntomas para no confundir la adenomiosis con la endometriosis . La manera de afrontar este trastorno, así como los tratamientos que se recomendarán puede que sean diferentes. Quizás lo que sirve para la endometriosis no sea efectivo.

La endometriosis es un concepto que ya todos conocemos, pues se ha hablado mucho sobre él. Pero ¿qué ocurre con la adenomiosis? No es un término que conozcamos demasiado y, sin embargo, se trata de un trastorno bastante frecuente . No obstante, su incidencia todavía es motivo de discusión.

