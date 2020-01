Conozca cómo un distrito escolar de Brooklyn combate la segregación en las escuelas

La iniciativa del distrito 15 aún está en sus primeras etapas. No obstante, hasta el momento la integración parece estable. Los miedos de una “fuga de estudiantes blancos” del sistema de escuelas públicas no se han materializado. Las generaciones que entran a secundaria siguen siendo un 31 por ciento blancas, casi la misma cifra que en 2015. La Secundaria 88, donde el porcentaje de estudiantes blancos era solo de un nueve por ciento hace un año, ahora cuenta con un 24 por ciento de estudiantes caucásicos. Ailene Mitchell, la directora de la Secundaria 88, dice que niños de distintos contextos están empezando a socializar entre sí y a inscribirse en los mismos programas extracurriculares de sus nuevos amigos. Jason Hoffner, un profesor, dice que algunos de los “nuevos” pupilos obtuvieron puntajes casi perfectos en sus exámenes, pero en los debates en clase no se nota mucha diferencia.

Ocho de las once escuelas están alcanzando las metas de integración actualmente. Richard Kahlenberg de The Century Foundation, un grupo de expertos, se refiere a esto como “uno de los esfuerzos de reforma educativa más emocionantes de todo el país”. El año pasado, el 47 por ciento de la población estudiantil de la Secundaria 51 era blanca. Ahora ese porcentaje es del 28 por ciento.

El distrito 15 abarca las casas costosas de arenisca del barrio Park Slope, los enclaves de inmigrantes en Sunset Park y uno de los proyectos de vivienda pública más grandes del país en Red Hook. A pesar de eso, siempre ha estado profundamente segregado. Los niños en edad escolar más adinerados —y, por lo general, blancos— se iban todos a las “buenas escuelas” del distrito. El año pasado, a raíz de una campaña organizada por los padres de familia, el distrito eliminó algunos criterios de admisión, entre ellos los puntajes de los exámenes y los registros de asistencia y conducta, para sus once escuelas secundarias. Los padres de familia todavía indican qué escuelas prefieren, pero ahora el distrito utiliza un sistema de lotería y reserva el 52 por ciento de los lugares en cada escuela para los alumnos que provienen de familias de bajos recursos , apenas están aprendiendo inglés o no tienen un techo.

