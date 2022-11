Conozca algunas explosiones en edificios por fuga de gas en los últimos 10 años

El coronel Abdiel Solís, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá explicó que cada vez que les llega un reporte de una fuga de gas, los camisas rojas acuden inmediatamente y hacen la inspección a la estructura. “Si sentimos olor a gas, inmediatamente enviamos a cerrar la llave del paso de gas y hasta que la misma administración y el mismo PH no haga una revisión con un plomero, idóneo, certificado por la junta técnica y por la Oficina de Seguridad de Bomberos y hagan el trabajo, no vuelven a dar la orden de abrir la llave”, dijo.

