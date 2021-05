Conor McGregor sigue empeñado en comprar el Manchester United: “Podría hacer grandes cosas”

“P ara ser honesto he tenido conversaciones con el Celtic primero, con la intención de adquirir algunas acciones de Dermont Desmond [propietario del equipo]”, explicó Conor McGregor cuando se le preguntó si aún tenía intención de comprar el Manchester United. “Realmente estoy interesado en adquirir un equipo en algún momento. Ambos, Celtic y Man United, me gustan. Estoy abierto. Creo que puedo hacer grandes cosas por un club” .

La afición del Manchester United ha llevado a cabo bastantes protestas contra la familia Glazer , propietaria del equipo, incluida la invasión de Old Trafford que obligó a posponer el partido contra el Liverpool. Todo esto no hace más que potenciar las ganas de McGregor de comprar el club, aunque no es su primera opción.

