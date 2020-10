Conor McGregor le envía mensaje a Khabib tras su retiro

“Hoy es mi última pelea. Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última sin mi padre. Con él soñaba se campeón, pero no como estoy ahora, Solo tengo a mi madre y ahora quiero pasar más tiempo con ella. El martes seré campeón indiscutido: 13-0 en UFC, 29-0. Creo que lo merezco”, sentenció.

No obstante, no todas fueron buenas noticias para los seguidores del luchador ruso, ya que al finalizar la pelea, Nurmagomedov reveló que esta era la última vez que lo verían dentro de la jaula, ya que no podría seguir sin su papá a un lado.

