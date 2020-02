Conociendo un nuevo virus emergente

El virus es sensible a los productos de limpieza comunes, y se puede prevenir manteniendo las superficies limpias. Estas medidas de higiene permiten prevenir no sólo la transmisión del nuevo coronavirus, sino la de otros virus respiratorios y gastrointestinales, de parásitos y bacterias en general.

No debemos entrar en pánico ni tener reacciones discriminatorias. Este nuevo virus no solo tiene una letalidad baja, sino que necesita que una persona infectada entre en contacto cercano con otra susceptible para poder transmitirse. Como medidas de prevención, debemos lavarnos las manos frecuentemente, cubrirnos la nariz y boca con pañuelos desechables al toser o estornudar.

Es importante recordar que el resfriado común es causado por más de 16 virus diferentes, no se diferencian clínicamente del nuevo SARS-CoV-2. Por eso, la historia de viaje a una ciudad con circulación activa del nuevo coronavirus en la población o de contacto con un caso confirmado en los últimos 15 días, es realmente determinante. Actualmente no se ha detectado ningún caso en Panamá.

