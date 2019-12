¿Conoces las etiquetas de Gmail? Esta es la mejor manera de organizar tu bandeja de entrada

Cuántas veces te habrá pasado que necesitas encontrar rápidamente un correo electrónico antiguo y que no hay manera de dar con él… o que tienes un montón de mensajes mezclados y no sabes a dónde pertenece cada uno. ¡Gmail tiene la solución a tus problemas! Si buscas tener una bandeja de entrada más organizada que el piso de Monica Geller Google es tu servicio de correo ideal .

You May Also Like