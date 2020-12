Conoce la atención VIP que reciben las mascotas en el W Panamá

Pero eso no es todo, me entregaron unos snacks especiales para perros y en la habitación le pusieron un envase para la comida y una cama bien acolchada y cómoda. La verdad esto me parece súper lindo, mi niña disfrutó demasiado al saber que estábamos disfrutando de un fin de semana en un hotel precioso y sin salir de la ciudad y que además, Alaska podía estar con nosotros, hasta en el restaurante y coloridos espacios del lugar.

Desde que llegamos al hotel fuimos muy bien recibidos, cuando realizamos el Check-in hubo algo que me llamó la atención y a lo que por supuesto le tomé foto para registrarlo y guardarlo como un grato recuerdo; y es que me entregaron un formulario para colocar el nombre de mi mascota, cuánto tiempo tiene, peso, tipo de alimentación y otros datos.

