Conoce cuáles son los bancos, financieras y cooperativas que prestarán dinero a las Mipymes

En las entidades bancarias que confirmaron su participación en el plan están: Banco Aliado, S.A., Banco Delta, S.A., Caja de Ahorros, Canal Bank, S.A., Capital Bank, Inc., Credicorp Bank, S.A., Metrobank, S.A., MMG Bank Corporation, Towerbank International Inc., Unibank, S.A. y Multibank, Inc.

You May Also Like