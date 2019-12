Conmoción por la masacre en Orlando

“Algunos gritaban ‘ayúdenme, ayúdenme, estoy atrapado’. Otros fueron pisoteados. No había una salida claramente marcada en el club, por lo que la gente no sabía qué puerta tomar o dónde ir”.

“Vi cuerpos cayendo mientras estaba ordenando una bebida. Caí. Me arrastré hacia fuera. Algunas personas trataban de escapar por la parte trasera”, declaró a CNN, aclarando que no pudo ver al atacante. “Cuando alcancé la calle, había gente y sangre por todas partes”.

La fiesta comenzó a pleno. Alrededor de las 2:00 a.m., cuando el local estaba por cerrar, se escucharon sonidos similares al ruido de tambores, según dijo uno de los participantes. Christopher Hanson dijo que al principio pensó en un sonido rítmico propio de la música que se escuchaba, pero luego ya no.

