Conmoción en Houston: hallaron muerta a la influencer de Instagram Alexis Sharkey

No obstante, el muro de la madre en la red social se tiñó de un color más gris un día después, cuando dio a conocer que su hija había sido encontrada muerta . “Con el corazón profundamente roto queremos hacerles saber que se ha encontrado el cuerpo de Lexi. No podemos agradecerles a todos por su amor y las amables palabras que le extendieron a nuestra familia ”, escribió.

Stacey Clark también detalló que no hablaba con Sharkey desde el miércoles, un día antes de Acción de Gracias. En esa conversación platicaron de los planes que tenían para Navidad ; sin embargo, la siguiente llamada que recibió para conocer algo de su hija fue el sábado, cuando el esposo de la influencer, Tom, la contactó para decirle que no sabía nada de ella desde el viernes .

Aunque hasta el momento no se conocen las causas de la muerte de Sharkey , su madre , Stacey Clark Robinault ha mencionado en varios medios de comunicación que sospecha de un crimen . “ Creo que fue asesinada . Por lo que he podido reunir, así como por el instinto de una madre . Aprendí muy joven como madre a confiar en mi instinto”, comentó con dolor.

