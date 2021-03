Conmemorando el 8 de marzo el día internacional de la mujer

La pandemia Covid-19 ha generado una crisis global monumental que ha incrementado los niveles de desigualdad, vulnerabilidad y pobreza, que como se sabe afecta en mayor grado y de forma diferenciada a la mujer. Siendo la mujer el 50% de la población mundial, y la que en Panamá lleva el mayor peso de la crianza y cuidado de los hijos, no se puede pensar que vamos a superar los retos que tenemos en el presente si no permitimos que las mujeres recuperen el espacio que requieren para llevar una vida productiva y plena, garantizando que ellas tengan las mismas oportunidades que sus pares. Por lo tanto, garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es la mejor fórmula para que el país prospere en lo social y lo económico con pasos firmes y seguros para salir de la crisis causada por el Covid-19.

En la historia de nuestra República no podemos dejar de recordar las valientes y determinadas mujeres que abrieron el camino para allanar el sendero de las mujeres que aspiramos a realizarnos en una sociedad que sigue siendo patriarcal, pero en la que no podemos renunciar a seguir luchando por nuestro derecho ineludible a la equidad entre los géneros. Por ejemplo, Clara González de Behringuer, líder fundadora del Partido Nacional Feminista que luchó por el derecho de la mujer al voto para que se le reconociera su ciudadanía; Gumercinda Páez y Esther Neyra de Calvo, ambas fueron las primeras diputadas femeninas electas en 1945, lo cual les permitió participar en la elaboración de la Constitución de 1946; Sara Sotillo, quien como educadora de indiscutible liderazgo y determinación organizó el Magisterio Panameño Unido y promovió la Ley Orgánica de Educación de 1946 con la que se logró la estabilidad laboral de los educadores. Nos toca a nosotras las mujeres del presente y el futuro no olvidar el extraordinario legado de éstas y otras mujeres que le siguieron sus valientes pasos para garantizar una participación equitativa por nuestros derechos en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales.

Siendo el 8 de marzo, declarado en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas como el “Día Internacional de la Mujer”; el día que se conmemoran las luchas de las mujeres por la igualdad, por el reconocimiento y ejercicio efectivo de la equidad como un derecho fundamental, me hace reflexionar y valorar las luchas de tantas mujeres en la historia de nuestra humanidad; muchas heroínas valientes, unas visibles, otras invisibles, muchas cuyos rostros y nombres no reconocemos a pesar que sacrificaron sus vidas a causa de la sumisión impuesta por normas patriarcales e intereses económicos atávicos.

You May Also Like