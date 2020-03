Congreso y Senado cancelan su actividad por el positivo por coronavirus de Ortega Smith

Aunque Ortega Smith es diputado y no senador, el Senado también ha decidido aplazar su actividad de esta semana, si bien el próximo pleno no estaba previsto hasta el martes siguiente. La intención es reducir el riesgo de contagi o, ya que el dirigente de Vox estuvo el fin de semana en un multitudinario acto de su partido celebrado en Villaverde, en Madrid.

