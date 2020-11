Congreso de Perú permite segunda ola de retiro de pensiones

La última medida de los legisladores peruanos permitiría a unos 2 millones de contribuyentes que no han depositado en su cuenta de pensión privada en el último año retirar hasta 17,200 soles ($4,713) cada uno durante un período de tres meses. Aunque los trabajadores están legalmente obligados a ingresar en un fondo de pensiones en Perú, la mayoría trabaja en el sector informal, no paga impuestos sobre la renta y no tiene una red de seguridad social.

No está claro cuánto dinero podría salir de los fondos de pensiones de acuerdo a la nueva ley luego de un cambio de último minuto para permitir un retiro único de hasta 4,300 soles ($1,178) a los trabajadores que no depositaron en sus pensiones durante octubre.

