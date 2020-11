Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra denuncias de soborno | Noticias Univision América Latina

En la mañana, al inicio del juicio, Vizcarra presentó personalmente sus descargos ante el plenario del Congreso y negó haber recibido sobornos en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua. “Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones (…) No he cobrado soborno alguno” , dijo Vizcarra.

