Congestión frenaría la mercancía de fin de año

Este congestionamiento afecta la cadena de suministro tras el atasco del buque Ever Given en el Canal de Suez y más recientemente un brote de coronavirus en el puerto de Yantian, a 80 kilómetros de Hong Kong, China, situación que obligó al cierre de operaciones de esa terminal a finales de mayo, y ahora ha reabierto parcialmente.

You May Also Like