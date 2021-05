‘Congelaron’ los expedientes: ministro Milciades Concepción

Minera Panamá asegura que los “hallazgos” no implican incumplimiento –aunque así lo cite Miambiente en sus informes– y que el hectareaje fijado en la etapa de construcción “se concibió como una expectativa y no como un límite taxativo”.

Se trata del historial de la mina de cobre propiedad en 90% de la canadiense First Quantum Minerals Ltd –filial de Minera Panamá–; el 10% restante pertenece a la estatal coreana Korea Resources Corporation, e implica la mayor inversión privada en el país, con $6.7 mil millones para su operación, desde una zona de conexión de áreas protegidas: el Corredor Biológico Mesoamericano.

¿Cuál fue la razón? No se trató de ineptitud o falta de personal idóneo para fiscalizar a una de las minas de cobre más grandes del mundo, sino que de forma intencional no se le dio seguimiento, aseguró Milciades Concepción, ministro de Ambiente, en una entrevista con La Prensa en febrero de 2020.

You May Also Like