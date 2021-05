Conflicto Israel-Palestina, una historia que sigue sumando episodios trágicos | Internacional | Noticias

Harel menciona que es falso culpar a Netanyahu de este episodio, porque el conflicto no es algo personal sino un problema de muchos años, y afirma que los palestinos siempre buscan cualquier pretexto para atacar a Israel porque no aceptan que exista.

“Se va la ocupación y ya no tenemos problemas”, dijo Remawi, quien también comenta que con la crisis de gobernabilidad que tiene ahora Netanyahu, “con elecciones fracasadas para él, está haciendo esta guerra para seguir en su puesto y no ir a la cárcel por los casos que hizo contra su propio pueblo”.

Además, dijo que por ahora Israel no ha aceptado una tregua, mediada por varios países, porque quiere estar seguro de que “Hamás no volverá a atacar nunca más a Israel”.

