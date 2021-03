Conflictivo proyecto de ley para la educación particular

El economista Felipe Chapman ha expresado en sus redes sociales las consecuencias del proyecto 508. “¿Realmente queremos ayudar a los afectados por la pandemia? Sin duda, muchísima gente lo está haciendo. Sin embargo, nuestra Asamblea Nacional no está de acuerdo. No hay interés en analizar y estudiar los problemas a fondo, mucho menos tomar en cuenta opiniones técnicas”, dijo en Instagram.

Los que no pudieron estar preparados de forma inmediata para brindar las clases virtuales, tal como lo exigía el Ministerio de Educación, no tuvieron forma de cobrar la totalidad de la anualidad. Y sus gastos, proyectados a cumplir con ingresos de 10 meses se enfrentaron con ingresos de 6 meses.

El 75% de los gastos que enfrenta una escuela particular está asociado a los salarios. Y no habría forma de pagarle a todos los profesores que se necesitan, previendo un regreso paulatino a las clases presenciales, el cual exigirá tratar a los grupos de una forma mucho más segmentada y con estrictas medidas de bioseguridad.

