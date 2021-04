Confirman que no hay víctimas ni desaparecidos por mal tiempo

LEE TAMBIÉN: Detienen a hombre por violar a jovencita de 20 años en la comarca Guna Yala “La rápida acción de la Fuerza de Tarea Conjunta , las recomendaciones preventivas y la evacuación voluntari a de a lgunas familias de Tierras Altas y Bocas del Toro , contribuyeron para evitar situaciones lamentables ”, informó Rumbo . Reveló que a la fecha hay un aproximado de mil 314 personas albergadas en sitios seguros de Chiriquí, Bocas del Toro y el área comarc al; y un total de 575 viviendas afectadas. Rumbo destacó el trabajo en equipo d e las gobernaciones, alcaldías, de los rescatistas del SINAPROC , y sobre to do de la solidaridad de la comunidad que ha estado anuente para cooperar durante esta emergencia. G/C

