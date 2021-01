Confirman que Ismael Miranda fue sometido a intervención quirúrgica | Escenario

“En el día de ayer, sábado, 23 de enero a las 8:30 p.m., Ismael fue intervenido quirúrgicamente por recomendación de su médico debido a complicaciones en el cerebelo. La operación culminó a las 12:30 a.m. con resultado muy favorable. En estos momentos, se encuentra en observación y recuperándose. Agradecemos no dejen de orar por él para que muy pronto podamos tenerlo de vuelta en casa”, expresó su familia en un comunicado de prensa publicado en las redes sociales del intérprete.

