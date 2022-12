Confirman la eficacia del lecanemab, la gran promesa frente al alzhéimer

Hace dos meses, el fabricante nipón Eisai anunció que el lecanemab, el fármaco contra el alzhéimer en el que están trabajando, estaba arrojando resultados muy prometedores en el ensayo clínico de fase III (la última antes de poder optar a su aprobación) en el que estaba siendo testado.

Ahora, los resultados completos del estudio se han publicado en la revista académica The New England Journal of Medicine y han sido presentados ante la comunidad médica en una convención celebrada en San Francisco, con lo que el medicamento podría ser aprobado en Estados Unidos en Enero.

Una forma de retrasar la enfermedad

El ensayo, llevado a cabo conjuntamente por Eisai y la compañía americana Biogen, comenzó en marzo de 2019 con 1.795 participantes de Japón, Estados Unidos y Europa.





Todos ellos padecían deterioro cognitivo leve o alzhéimer en sus primeras fases, siendo una condición que presentaran las anomalías de beta-amiloide características de la enfermedad y a menudo señaladas como posible génesis de la misma.

Estos pacientes fueron posteriormente separados en dos grupos, uno de los cuales recibió el tratamiento mientras que el otro recibió placebo. Al fin del período, según se desprende del artículo, el grupo que había sido tratado con el fármaco presentó un empeoramiento de sus síntomas un 27% menor que los pacientes tratados con placebo, con lo que el lecanemab ha demostrado ser una opción viable para ralentizar la progresión de la enfermedad.

No sólo eso, sino que los pacientes que habían recibido el lecanemab tuvieron hasta un 31% menos de probabilidad de progresar a las siguientes fases de la enfermedad en el tiempo que duró el estudio.





Efectos secundarios graves

En resumen, el tratamiento con lecanemab, que es un anticuerpo monoclonal, redujeron los marcadores de amiloides y lograron un declive inferior en las mediciones cognitivas y de funciones respecto al placebo.

No obstante, los propios autores apuntan a la necesidad de seguir estudiando algunas de las posibles reacciones adversas que podría desatar en ciertos pacientes el fármaco. En este sentido, en el estudio se registraron algunos efectos secundarios graves, como inflamación o sangrado en el cerebro, hasta en un 17,3% de los pacientes. Eso sí, la tasa de mortalidad fue prácticamente equiparable en ambos grupos (de hecho ligeramente inferior en el del lecanemab, aunque esta diferencia no resulta estadísticamente significativa).

Referencias

Christopher H. van Dyck, Chad J. Swanson, Paul Aisen, Randall J. Bateman, Christopher Chen, Michelle Gee, Michio Kanekiyo, David Li, Larisa Reyderman, Sharon Cohen, Lutz Froelich, Sadao Katayama et al. Lecanemab in Early Alzheimer’s Disease. The New England Journal of Medicine (2022). DOI: 10.1056/NEJMoa2212948