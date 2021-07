Confirman falta de insumos médicos en el hospital “Chicho” Fábrega

La carencia de guantes y otros artículos de uso médico quirúrgico según las fuentes es evidente desde hace tiempo y aún no hay para el uso de los médicos , enfermeras y el personal que atiende sobre todo a personas que pudieran estar contagiadas o no con covid 19. Los denunciantes informaron que el problema de la carencia de los insumos se mantenía en total hermetismo a la comunidad y nadie comentaba lo que esta pasando en e l hospital Luis Chicho Fabrega de Veraguas. Se conoció que en algunos casos el personal que labora en el hospital de Veraguas, ha tenido que comprar sus guantes y otros insumos

You May Also Like