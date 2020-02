Confirmado el primer portugués con coronavirus, a bordo de navío parado en Japón

“Me dieron la información (de que estaba contagiado), me pidieron que hiciera las maletas, porque iba a salir del barco, tendría que llevar mis cosas y contactar a la embajada y la compañía, porque al salir del navío, el navío ya no tenía responsabilidad sobre mí. Sentí incredulidad “, ha contado a la emisora TSF.

You May Also Like