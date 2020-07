¡Confirmado!, alumnos pasarán a otro nivel con solo aprobar dos trimestres

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que el calendario escolar 2020 en Panamá ya es oficial para los centros educativos oficiales y particulares del primer y segundo nivel de enseñanza del sub sistema regular y no regular, luego de que el Decreto Ejecutivo N° 564 del 2 de julio de 2020 fuera promulgado a través de la Gaceta Oficial , en la tarde de este 3 de julio de 2020.

You May Also Like