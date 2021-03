Confinamiento, vacunas y libertad en la Pascua judía

La Pascua judía, también conocida como Pésaj en hebreo y Passover en inglés, es una de las festividades más importantes del calendario judío. Aunque no tenga fecha fija en el calendario gregoriano, ocurre que la Semana Santa cristiana generalmente coincide con la Pascua judía. Esto no es una coincidencia. El relato de la Semana Santa tiene lugar precisamente durante la celebración de la Pascua judía en el siglo primero de la era común. Por lo tanto, su fecha se adapta al calendario judío, que es un calendario lunar que se ajusta cada cuatro años al año solar. Pero, ¿qué se conmemora durante la Pascua judía? La Pascua judía es la celebración del éxodo de Egipto ocurrido hace más de tres mil años. El éxodo de Egipto es tal vez el acontecimiento histórico más importante de la historia del pueblo judío. La liturgia judía lo conmemora todos los días del año y se celebra durante la Pascua, como pasamos a explicar.

