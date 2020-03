Confinamiento por el coronavirus, unos días para mirar dentro de ti

Estoy convencida de que para crecer necesitamos un propósito , una orientación. No nos desarrollamos por el simple hecho de quererlo. Según el psicólogo y superviviente de los campos de exterminio nazis Viktor Frankl , “lo que el hombre necesita no es un estado sin tensión, sino más bien un esfuerzo y una lucha hacia un objetivo merecedor de él”.

El estado de alarma limitará todos los movimientos de ciudadanos, leo en la prensa online. He pasado de un estado de sorpresa, a pensar, “bueno, nos quedará la montaña, un paseo, o la playa”. Pues tampoco. En casa, y salir lo mínimo. Sacar al perro. Salir a comprar lo necesario. Y poco más. Mi desconcierto ha durado unos días en los que no sabía muy bien cómo orientarme . En este no saber mi espacio interior se ha ido expandiendo y hoy ha nacido una respuesta que quiero compartir.

