Confianza y elecciones ¿cómo se perfilan?

Cuando se habla de desconfianza en el sistema político es necesario mencionar a los partidos, no solo a las instituciones gubernamentales, porque el diseño democrático constitucional que tenemos, al menos en papel, implica los contrapesos al poder de una oposición robusta que los partidos políticos parecen haber abandonado, entregados a la satisfacción de estructuras e intereses clientelares. La ciudadanía ha sido testigo este año de la aprobación en la Asamblea Nacional de reformas al Código Electoral no representativas del consenso ciudadano y que profundizaron la desconfianza en una regulación creada por y para los partidos políticos, con asimetrías y desventajas para los candidatos de libre postulación, con retrocesos en materia de financiamiento de campañas, paridad de género y fuero penal, entre otros.

You May Also Like