Confianza en los tres aspirantes a ganar la Liga… pero también muchas dudas

Mal momento y lesiones. El Atlético de 2021 poco o nada tiene que ver con el que arrasó en el comienzo de la Liga con una primera vuelta casi perfecta en la que sumó 50 puntos. La efectividad en ataque es mucho menor, ya no domina los partidos ni los mata cuando tiene ventaja. Además, la fiabilidad defensiva ha descendido notablemente. A ello se suma las lesiones de sus dos referencias ofensivas: Luis Suárez y Joao Félix. Sin ellos, Simeone se tiene que aferrar a Marcos Llorente y Ángel Correa para sacar los próximos partidos adelante. Después, el calendario no ayudará: además de visitar al Athletic y recibir a la Real Sociedad, está el partido en el Camp Nou. Sacar un buen resultado ante el Barça se ha convertido en una obligación tras los últimos tropiezos. ¿Le da a este Atlético para ello? Muchas dudas.

Las sensaciones no son buenas, pero el calendario no ha ayudado, pues junto tras el doble enfrentamiento ante el Chelsea, llegaron la visitas a Sevilla y Betis. Ahora, centrado en la Liga y con el equipo descansado, el Atlético solo necesita un último esfuerzo para ser campeón.

