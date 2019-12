Confianza de inversionistas fue afectada durante la pasada administración

Señaló que no se pagaban las cuentas a tiempo, no había certeza de pago, y todos los proveedores perdieron esa confianza y cuando iban a la banca para poder pedir un préstamo contra esa cuenta la banca tampoco creía que el gobierno le iba a pagar y crearon un estancamiento.

Indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas le está dando prioridad a las vigencias expiradas, para no tener cuentas por pagar el próximo año y que cuando cumplan su perido de gestión de cobros, no pasen los 60 dias.

You May Also Like