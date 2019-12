Confesiones de un coleccionista | La Prensa Panamá

Leyendo la novela Los errantes de Olga Tokarczuk , premio Nobel de Literatura 2018, he recordado que los museos empezaron siendo llamados gabinetes de curiosidades. Se mostraban al público las rarezas y veleidades que la propia naturaleza ofrecía, traídas de lugares remotos cuando los viajes eran una exploración de lo desconocido y no la rutina previsible en que se han convertido ahora.

