Confederación Africana solicita a Reino Unido la creación de un protocolo que permita viajar a sus jugadores

En España, los clubes de LaLiga decidieron este jueves en una reunión no permitir viajar a sus internacionales de la Conmebol suramericana por el incremento de fechas de sus eliminatorias de septiembre y octubre, pese a que el gobierno español no obliga a guardar cuarentenas a quienes regresan de países sudamericanos.

La Premier League no es la única competición europea que ha decidido no permitir a sus internacionales acudir a las convocatorias de las selecciones de sus países, ya que la Serie A tomó la misma decisión este miércoles, no permitiendo viajar a internacionales que a su vuelta tengan que guardar cuarentena.

En la nota, la CAF recuerda que el Reino Unido permitió una excepción similar a los jugadores que participaron en la reciente Eurocopa 2020 y compara la situación de los países señalados con otros que no aparecen en la lista : “Igualmente, la situación de los países africanos que figuran en esta lista roja es, en algunos casos, menos grave que la de otros países que no figuran actualmente en esa lista o para los que se establecieron exenciones anteriormente”

