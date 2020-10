Coney, una incógnita en temas migratorios

Andrew Arthur, experto del Center for Immigration Studies, un centro de análisis conservador que busca reducir la cantidad de inmigrantes que llegan a Estados Unidos, la describió como una jueza concienzuda, que no se desvía de la jurisprudencia. “Si los conservadores esperan tener una jueza militante conservadora, creo que quedarán decepcionados con Barrett. Pero yo no estaré decepcionado con ella, porque quiero un juez que aplique las leyes”, dijo Arthur.

