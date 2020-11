Conectar arte y ciencia le vale a José María Yturralde para ganar el Premio Nacional de Artes Plásticas

Su primera exposición fue Formas Computables, en 1969. Obtuvo el Premio Ibizagràfic 72 y 76. Fue galardonado en el 72 con el premio ‘B.G. Salvi’ y el ‘Premio Europa’ Ancona, Italia y becado por la Fundación Juan March en 1974 para la estancia como Research Fellow en el Center for Advanced Visual Studies, Massachusetts Institute of Technology.

