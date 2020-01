Conductores de transporte deberán tener 25 años, mínimo

De igual forma, se establece que para obtener la licencias E1, E2 y E3 se requiere ser panameño y tener, como mínimo, dos años de experiencia en licencias tipo C (automóviles y camionetas) o D (camiones livianos); no haber acumulado más de 50 puntos por infracciones de tránsito en los 12 meses anteriores a la solicitud; presentar certificado de salud física y mental, y pruebas de sangre sobre consumo de estupefacientes, emitidos por el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social.

You May Also Like