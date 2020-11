Conductor de bus de Panamá Colón agrede a periodista de TVN

¡Falta de respeto e irreponsabilidad! El periodista de TVN, Fabio Caballero vivió un episodio lamentable en la Terminal de Transporte de Albrook.

Este al usar el servicio de transporte se dio cuenta que no se respetan las medidas de bioseguridad exigida por el Ministerio de Salud, en este caso guardar el distanciamiento dentro del autobús. “Y nadie pone orden. En este autobús de la ruta Panamá Colón – El 20, nadie garantiza las distancias. Denuncio que el pavo del bus me dijo que, si no permitía que nadie se sentara a mi lado, tenía que pagar el puesto”.

Fue discriminado

El reportero refutó lo dicho por el pavo, y “obviamente no pagué, me bajé y los grabé porque ese autobús iba muy lleno y después nos quejamos de que los casos de coronavirus tiene un repunte y solamente señalamos los parking y las fiestas, pero no hay nadie que garantice los distanciamientos y lo demás”, contó.

Pero eso no quedó ahí, en el momento que Caballero filmaba fue agredido por el pavo y el conductor del bus. Uno de ellos lo golpeó, además recibió insultos e intentaron quitarle el celular. “No solo violaron las medidas de seguridad, también me agredieron y los agentes de @protegeryservir permitieron que el bus viajara lleno. Aparte, hubo discriminación y agresiones verbales en mi contra. Espero que esta denuncia no caiga en saco roto @minsapma @atttpanama @tvnnoticias”.

