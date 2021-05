Condenan amenazas contra comunicadores | La Prensa Panamá

Las amenazas públicas contra periodistas hechas por el abogado del expresidente Ricardo Martinelli, Ronier Ortiz, generaron más voces críticas.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, hizo un llamado a la tolerancia mientras que otros de sus colegas esperan una disculpa pública por parte de Ortiz.

El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas de Panamá y la Asociación Panameña de Radiodifusión condenaron este viernes las declaraciones de Ortiz, en las que hace referencia a los asesinatos de comunicadores en México por “estar metiéndose en cosas que no les interesa”.

Críticas y llamado a la tolerancia genera ‘amenaza’ de abogado contra periodistas

Mientras gremios periodísticos condenaron la “amenaza directa” en contra de los comunicadores y la libertad de expresión formulada por el abogado Ronier Ortiz, integrante del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), el Colegio Nacional de Abogados (CNA) hizo “un llamado a la tolerancia”.

Ortiz, en una entrevista en el programa La Audiencia, que transmite el canal Nex TV, manifestó: “Quiero que sepan, vamos a atacarlos. Después no queremos que estén llorando, porque son unos llorones, tanto ustedes como los que les pagan. Son unos cobardes y unos llorones. Después hablan de la libertad de expresión. Eso no es libertad de expresión. Por eso, Fernando [Correa], es que tú ves en México la lista de esos periodistas, que les gusta estar metiéndose en cosas que no les interesa, cómo va creciendo cada día, cómo son asesinados, porque al final del camino, hay personas que no tienen tolerancia…” (sic).

El Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas de Panamá y la Asociación Panameña de Radiodifusión catalogaron como “impropias” e “intolerables” las declaraciones de Ortiz. En México, recordaron los gremios, cada año mueren cientos de personas, incluidos periodistas, la mayoría víctimas de los cárteles de la droga y el crimen organizado.

Juan Carlos Araúz, presidente del CNA, manifestó que en todo momento el colegio respalda la labor profesional de los periodistas. Dijo que el debate de la libertad de expresión sin restricción y sus posibles abusos siempre plantea desafíos, pero los límites de cuándo estamos en un exceso solo puede fijarlos un juez. “Por tanto, mientras eso no ocurra, estamos en el contexto de cómo incentivar la convivencia pacífica, tolerancia y en armonía en sociedad y es una tarea de todos los sectores, no de un sector en particular. Un llamado puntual a la tolerancia es lo que hacemos”.

Por su lado, el también abogado David Montenegro, exdirector de la Carrera Administrativa, tildó de “inaceptable” las amenazas a periodistas y más por parte de un abogado. “No podemos permitir acciones de intimidación y violencia contra periodistas que, ejerciendo su función investigativa, ponen al descubierto actos de corrupción”, dijo.

Alfonso Fraguela, abogado y periodista, también hizo un llamado a la tolerancia e indicó que lo expresado por Ortiz fue una “analogía” mal planteada. Considera que debe pedir una disculpa pública, pues el mensaje dejó un mal sabor de boca en el espectador. “No podemos convertir nuestra sociedad en un escenario de guerra”, acotó.