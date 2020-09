Condenan a Rusia por violar libertad de expresión

En el primer caso, la CEDH determinó que Rusia debía pagar a los demandantes unos $31 mil 800) por daños materiales y $11 mil 800 por daños no materiales. En el segundo caso, se ordenó a Moscú que pagara $1,800 al periodista por los daños materiales y $15 mil en total a la empresa y al periodista por los daños no materiales.

You May Also Like