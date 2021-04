Condenan a Google en Australia por recopilar datos de localización

Según el tribunal federal, Google violó la legislación australiana en materia de consumo al recopilar el “historial de ubicaciones” de algunos usuarios, incluso cuando éstos habían optado por no compartir esa información. Además dijo que Google no dejó claro a los usuarios que permitir en su teléfono el seguimiento de la actividad en internet y de las aplicaciones también significaba dar permiso para conservar datos de localización.

