Condenan a 30 años de cárcel a una mujer por torturar y matar a su asistenta en Singapur

Según el diario Straits Times, el juez del Alto Tribunal de Singapur See Kee On afirmó que “no hay palabras para describir la abyecta crueldad de la horrible conducta de la acusada” y describió el suceso como “uno de los peores casos de homicidio culpable “, por el sufrimiento que le fue infligido a la víctima hasta su muerte.

