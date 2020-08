Condenado a cadena perpetua el ‘Golden State Killer’, autor de decenas de asesinatos y violaciones en EE UU | Internacional

Joseph DeAngelo, conocido como el ‘Golden State Killer’, durante la lectura de su sentencia. Santiago Mejía / REUTERS

La historia del asesino serial conocido como Golden State Killer, que aterrorizó a los vecinos de California en los años 70 y 80, se ha cerrado este viernes en un tribunal. El expolicía Joseph D’Angelo, 74 años, ha sido condenado a cadena perpetua tras reconocer que asesinó a 13 personas y violó a 45 mujeres hace más de 30 años. D’Angelo no saldrá de la cárcel hasta su muerte y ha perdido cualquier posibilidad de pedir su libertad condicional. Durante décadas, su identidad fue un misterio.

“Estoy verdaderamente arrepentido”, dijo D’Angelo ante el juez Michael Browman, tras la lectura de su sentencia. Entre 1976 y 1986, el expolicía entraba a casas de desconocidos, robaba, ataba a las mujeres y las violaba. Sus crímenes ocurrieron, principalmente, en las ciudades de Sacramento, San Francisco y el sur de Los Ángeles. Las víctimas tenían entre 13 y 41 años de edad. En las últimas semanas, los familiares de los asesinados contaron ante el juez las historias de sufrimiento alrededor de los crímenes del llamado Asesino del Estado Dorado. “Cuando una persona comete actos monstruosos, necesita ser encerrada para que nunca más pueda atacar a otro inocente”, dijo Browman.

La identidad del asesino en serie fue descubierta hace dos años. La policía mantuvo abierta la investigación durante un largo tiempo hasta que logró reconstruir su perfil genético en 2001. La búsqueda permaneció en incógnita todavía durante 17 años más. En 2018, los investigadores encontraron a uno de los familiares del expolicía en un banco de datos que reconstruye árboles genealógicos por medio del ADN. En abril de ese año fue detenido: vivía en Sacramento y tenía esposa, hijos y nietos.

La sentencia para D’Angelo llega después de que en junio reconociera la autoría de todos los crímenes. Con ello, consiguió evitar la pena de muerte. Aunque el asesino serial ha reconocido haber cometido 53 ataques, algunos de los delitos fueron descartados tras haber prescrito. “Lo admito”, dijo de todos los casos que se presentaron ante el tribunal. Los investigadores señalaron que al interrogarlo, D’Angelo admitió los crímenes argumentando que un demonio interno lo había empujado a cometerlos. “No tenía fuerzas para expulsarlo”, dijo. “Me obligó”.

La detención de DeAngelo en 2018 llegó apenas dos meses después de la publicación de I’ll be gone in the dark, el libro póstumo de la periodista Michelle McNamara, que investigó el caso con un acceso total a las pruebas. McNamara falleció en 2016 a los 46 años. La investigación de McNamara es la base de un documental que HBO estrenó este año.